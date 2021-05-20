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الخميس، 20-05-2021 02:30 م

أبطال مسلسل 'فريندز' يلتقون مجددا بعد غياب 17 عاما.. فيديو

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الوكيل الاخباري - كشف أبطال مسلسل "فريندز" عن تصورهم لمصير شخصياتهم، بعد 17 عاما على انتهاء المسلسل الكوميدي الشهير في 2004.

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جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها مجلة "بيبول" مع أبطال المسلسل، وهم جينيفر أنيستون (ريتشيل) ومات لوبلانك (جوي) وكورتني كوكس (مونيكا) وماثيو بيري (تشاندلر) وليزا كودرو (فيبي) وديفيد شويمر (روس).


وتصور الأبطال أن "يفتتح جوي متجرا لبيع الشطائر، وتنافس مونيكا بقية الأمهات في تحقيق أفضل مبيعات للكعك بينما تبدأ ريتشيل خط أزياء خاص بها".


وصرحت كوكس قائلة "كنت دائما أشعر أن مونيكا ستفعل شيئا ما للتنافس مع بقية الأمهات ومحاولة التفوق عليهن، بيع الكعك في المدرسة أو ما شابه، أعني أنها ستكون مزعجة للغاية".

 

وقال لوبلانك "جوي سيفتتح سلسلة متاجر لبيع الشطائر"، ليرد عليه بيري مازحا "ويلتهم كل الشطائر".


يذكر أن مسلسل "فريندز" حول ستة أصدقاء في العشرينات يعيشون في نيويورك، وكان أحد أكثر المسلسلات التلفزيونية شهرة في التسعينيات، بل واكتسب زخما جديدا على منصات البث إذ أصبح أحد أكثر المسلسلات مشاهدة على مستوى العالم.


ومن المقرر أن تُذاع الحلقة الخاصة على خدمة (إتش.بي.أو ماكس) للبث في 27 مايو أيار بمشاركة مجموعة من النجوم كضيوف ومنهم ليدي جاجا وجاستن بيبر، فضلا عن ممثلين شاركوا في المسلسل بأدوار ثانوية لأداء شخصيات مثل ريتشارد وجانثر.

 


سبوتنيك

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