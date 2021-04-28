الأربعاء 28-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

المستشفيات الخاصة تبدأ بإعطاء لقاح كورونا خلال أيام

المملكة تشهد ارتفاعا على الحرارة ليومين متتاليين

كوريا الشمالية تستأنف الحضور في المدارس جزئيا

أسعار الذهب الأربعاء 28/4/2021

تعميم حكومي .. استثناء موظفين من العمل بالحد الأدنى

البرلمان الإيراني يستدعي ظريف بسبب التسجيل الصوتي

أعمدة منارة بشارع الاستقلال في وضح النهار - صور

تحرير 22 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

وفاتان وإصابة أربعة آخرين إثر حادث تصادم في عمان

مواطنون مستاؤون من عدم حصولهم على الدعم المالي

الأربعاء، 28-04-2021 11:54 ص

بالأرقام.. مسلسل 'ملوك الجدعنة' يحتل المراتب الأولى في أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية

Acad27578-1


الوكيل الاخباري - لا يزال مسلسل "ملوك الجدعنة" يحقق نجاحاً ساحقاً منذ عرضه مع بداية شهر رمضان المبارك، إذ يتصدّر الـ"ترند" يومياً ويحتل المراتب الأولى في أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية كأكثر الأعمال العربية مشاهدةً ومتابعةً، في ظاهرة هي الأولى من نوعها في أوساط الجمهور العربي بعدما أصبحت صور "سرية" و "سفينة" منتشرة في الشوارع المصرية والعربية.

اضافة اعلان

مسلسل "ملوك الجدعنة" من إنتاج شركة "الصبّاح إخوان"، وبطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، بمشاركة الفنانين: عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبدالعزيز، أحمد صفوت، وليد فواز وغيرهم، وهو من تأليف عبير سليمان وأمين جمال، وإخراج أحمد خالد موسى.

 

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
BeFunky-collage45345345344-2-1110x564-1

الموت يفجع الممثلة الكويتية حياة الفهد

13666b2d-a25e-43e6-b6e4-806a6d74fe5b

خروج دنيا سمير غانم من سباق الدراما الرمضاني بسبب إصابتها بكورونا

unnamed

التعليق الأول للفنانة روجينا بعد إصابتها في وجهها أثناء التصوير!.. صورة

Doc-P-380525-637551569282145951

الموت يفجع الفنانة المصرية ياسمين صبري

5202023122013541463001

صورة تكشف إصابة الفنانة روجينا المروعة أثناء تصوير مسلسلها.. شاهد

275034_20_1619434778

انتهاك صارخ بنشر معلومات عن وفاة فنّان أردني

أخبار متعلقة
5faeeb92-c36f-47e1-b692-7ff0042390c1

مسلسل زينة يواجه أزمة جديدة مع بدء عرضه!

syria-24-نادين1

اتهام نادين نجيم بتجاهل الممثلين السوريين.. صورة

1 (1)

مفاجأة من صناع مسلسل مصري بعد أيام من قرار إيقاف التصوير

mebusiness.ae_1573748111

الفنانة غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بتغيّر شكلها.. فيديو

3202117111435426015048

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة غريبة.. شاهد

520206121849662138146

وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد .. صورة