الإثنين 28-09-2020
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الإثنين، 28-09-2020 12:17 م

أحلام تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

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الوكيل الإخباري_ شاركت الفنانة أحلام متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوزينات القصيرة "تويتر" صورة جديدة لها .

ظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة حيث إرتدت الزي الخليجي المطعم بالمجوهرات الباهظة.

وقد لاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيها وانهالت عليها التعليقات مشيدين بجمال واناقة احلام .

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المصدر : صدى البلد

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