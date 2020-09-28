أحلام تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الوكيل الإخباري_ شاركت الفنانة أحلام متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوزينات القصيرة "تويتر" صورة جديدة لها .



ظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة حيث إرتدت الزي الخليجي المطعم بالمجوهرات الباهظة.



وقد لاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيها وانهالت عليها التعليقات مشيدين بجمال واناقة احلام .

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المصدر : صدى البلد

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