أحلام تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الوكيل الإخباري_ شاركت الفنانة أحلام متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوزينات القصيرة "تويتر" صورة جديدة لها .
ظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة حيث إرتدت الزي الخليجي المطعم بالمجوهرات الباهظة.
وقد لاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيها وانهالت عليها التعليقات مشيدين بجمال واناقة احلام .
September 28, 2020
المصدر : صدى البلد
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