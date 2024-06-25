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الثلاثاء، 25-06-2024 01:57 م

أحمد السبكي يوضح حقيقة خلافه مع محمد سعد

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الوكيل الإخباري- تداولت أنباء في الآونة الأخيرة تفيد بوجود خلافات بين المنتج أحمد السبكي والفنان محمد سعد، صاحب الشخصية السينمائية الشهيرة "اللمبي".اضافة اعلان


ورغم العلاقة القوية التي تجمع بين المنتج أحمد السبكي والفنان محمد سعد، إلا أن الخلاف بينهما وقع بعد إعلان محمد سعد عن تعاقده مع منتج فيلم "أهل الكهف" محمد رشيدي، على فيلم جديد بعنوان "دكتور عَدوي"، وهو ما يخالف العقد المبرم بينهما، خاصة أن السبكي متعاقد معه على نفس العمل الذي سوف يتولى إخراجه وائل إحسان.

ووفق ما أوضحه السبكي لصحيفة "النهار العربي"، فإن سوء فهم وقع بينه وبين سعد، مؤكداً طيب العلاقة بينهما، وأمنيته في أن يستعيدا النجاحات التي حققها معه في مجموعة كبيرة من الأفلام أشهرها "اللمبي" و"اللمبي 8 غيغا".

وكان سعد قد ابتعد عن السينما منذ 5 سنوات، حيث كانت آخر أعماله الجزء الثاني من فيلم "الكنز"، وشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم: محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، وسوسن بدر.

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