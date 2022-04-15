الجمعة 15-04-2022
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الجمعة، 15-04-2022 11:28 ص

أحمد الشقيري يستعد لإطلاق "الرواد".. تعرف على موعد عرضه

الشقيري


الوكيل الإخباري - يستعد الإعلامي السعودي أحمد الشقيري لإطلاق برنامجه "الرواد" حيث تبدأ إذاعة الحلقة الأولى منه في 16 إبريل/ نيسان الجاري.

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وروج الشقيري للبرنامج عبر صفحته بموقع "انستجرام"، من خلال مقطع فيديو، وعلق عليه قائلا: "الرواد….. قريبا إن شاء الله". وأضاف: "ايش أكثر مقطع حمسك تشوف أكثر عنه؟".


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كما كشفت شبكة mbc السعودية، التي تذيع البرنامج عبر شاشتها، من خلال حسابها على تويتر أن عرض برنامج الشقيري سيبدأ يوم الأحد المقبل الساعة 5:45 مساءً بتوقيت السعودية على mbc1، معلقة على الفيديو: "أحمد الشقيري يصحبنا في رحلة إلى عالم ريادة الأعمال عبر برنامجه الجديد الرواد".


وذكر حساب منصة "شاهد" على تويتر أن أولى الحلقات سيبدأ عرضها يوم 16 إبريل ومن دون اشتراك على المنصة، مضيفة: "أحمد الشقيري جاييــكم ببرنامج الرواد.. ترقبوا أولى حلقاته في 16 إبريل دون اشتراك على شاهد".

 

عين الإخبارية


 




 

 


 

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