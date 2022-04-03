الوكيل الإخباري - المتابعون يشيدون بأداء صباح الجزائري في مشاهدها بمسلسل مع وقف التنفيذ



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وأشاد المتابعون بأدائها المتقن والمبدع في هذا المسلسل الرمضاني معتبرين أنه على الرغم من قلة مشاهدها إلا أنها غطت على أداء باقي أبطال العمل.

ومن التعليقات، كتب أحد المتابعين :""‏مشهد الست ‎صباح الجزائري مع ‎صفاء سلطان قمة الإبداع جمع بين جبروت الام يلي ما بتتنازل عن كلمتها الحقة او شو ما كان السبب وبين طيبة قلبها ، هالمسلسل بدايته روعة"، بينما علقت أخرى بالقول :""رغم حضورها بحلقة واحدة الا ان الابداع التي تركت بصمته يشوقنا باحداث جميلة ترفع لكي القبعة ياقديرة".

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