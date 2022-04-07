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الخميس، 07-04-2022 02:12 م

حياة الفهد: سنوات الجريش أعادنا لسنوات صعبة - فيديو

10-10


الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة الكويتية حياة الفهد مقطع فيديو من مسلسل سنوات الجريش الذي يعرض في رمضان على حسابها الرسمي في موقع انستغرام.

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وظهر في المقطع الذي نشرته النجمة الكويتية 4 طائرات إيطالية من طراز سافويا وهي تقصف حقول النفط في العاصمة البحرينية المنامة، وفي مدينة الظهران السعودية خلال الحرب العالمية الثانية.


وعلّقت حياة على المقطع بالقول إن الحادثة وقعت يوم 18 أكتوبر 1940، حيث قامت الطائرات بإلقاء 84 قنبلة على هذه المنشآت الأمر الذي تسبب في وقوع بعض الأضرار المادية، مؤكدةً عدم وقوع خسائر بشرية في ذلك الهجوم.

 

 

 

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