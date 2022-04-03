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الأحد، 03-04-2022 02:52 م

بعد غيابها عن السباق الرمضاني.. إليكم جديد نادين نجيم

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الوكيل الإخباري - في رسالة إجتماعية بارزة، أطلّت النجمة اللبنانية نادين نجيم في الإعلان الجديد لشركة “زين” للإتصالات، والذي يحمل شعار “مكتوبة علينا مكتوبة”. وحقق فيديو الإعلان نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا بعد ساعات قليلة من صدوره عبر صفحات شركة “زين” الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

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نادين نجيم خرجت عن المألوف في الإعلان، إذ أطلّت بأكثر من شخصية لنماذج مختلفة من قلب الواقع، ووجهت من خلال هذه الشخصيات رسالة لمواجهة التنمر والعنصرية والتفرقة العرقية.

والافت أن نادين نجيم ظهرت في كل شخصية بشكل مختلف تمامًا عن الشخصيات الأخرى، والإختلاف بين الشخصيات التي جسدتها لم يظهر من الإطلالة المعتمدة لكل شخصية وأزيائها فقط، إنما من خلال الأداء التمثيلي، إذ أعطت كل شخصية مساحة إبداعية واسعة، تمامًا كما لو أنها جميعها “كاراكتيرات” في فيلم سينمائي كبير.


وعبّرت شركة “زين” للاتصالات عن سعادتها بالتعاون مع نادين نجيم في إعلان “مكتوبة علينا مكتوبة”، وقالت صفحة الشركة: “لا يجب ان تكون جنديا كي تخوض حرب .. لا بندقية آمن على الدنيا من القلب .. طمأنة زين لرمضان 2022 مع نادين نجيم”. فيما علّقت نادين على الإعلان قائلةً: “احلى شي صورته هل السنة”.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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