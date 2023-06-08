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الخميس، 08-06-2023 10:37 ص

أحمد سعد يمازح عمرو مصطفى: "إحنا قصرنا معك في حاجة؟"

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الوكيل الإخباري- مازح الفنان المصري أحمد سعد مواطنه الفنان عمرو مصطفى، بعدما أعلن الأخير عن إصداره أول مطرب بالذكاء الاصطناعي في العالم.

وتوجَّه سعد عبر حسابه في "إنستغرام" وشارك صورة له معدلة باستخدام برنامج "الفوتوشوب"، ظهر فيها بوجه نصف آلي، كالشخصية التي أداها النجم العالمي "أرنولد شوارزنيجر" في فيلم Terminator، وعلَّق مداعبًا: "الأستاذ عمرو مصطفى هتعمل مغني بالـAI ليه احنا قصرنا معاك في حاجة؟".

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فوشيا

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