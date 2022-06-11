أحمد فهمي يتحدى أحمد حلمي بمقطع فيديو

الوكيل الإخباري-نشر الفنان أحمد فهمي مقطع فيديو جديد على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي ظهر فيه من دبي معلناً تحديه للمثل أحمد حلمي وذلك على نغمات أغنية "حتى بص الحركة ديه"، والتى يغنيها أحمد حلمي، وكانت الأغنية الدعائية لفيلم "واحد تاني".

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وعلق على الفيديو، "أنا اتحدى أى حد يا حلمى بس كنت مستنى أروح دبى.. حتي بص الحركة دى".



وكان حلمي قد نشر سابقاً مقطع فيديو عدد فيه إنجازات النجم محمد صلاح فى الدوري الإنغليزي خلال سنواته الأخيرة، في رسالة دعم له بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة لصالح ريال مدريد الإسباني.

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