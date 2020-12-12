أحمد كرارة يخضع لفحص كورونا

الوكيل الإخباري _ خضع الفنان المصري أحمد كرارة لفحص كورونا ، وقد شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" نتيجة التحليل التي اثبتت سلبيتها .

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حيث انه نشر صورة التحليل وارفقها بتعليق قال فيه :"الحمد لله عدت علي خير واعتبرت اللي حصلي ده انذار ان لازم اخد بالي بزياده وانبه علي كل الناس في دور برد منتشر جدا الفتره دي ، بقالي ٤ ايام عيان جدا ، انا اول ما حسيت اني تعبان عزلت نفسي و بدأت علي طول اخد برتوكول العلاج ورحت عملت مسحه علي طول ، والحمد لله النتيجه طلعت سلبيه .



واضاف : "انا حبيت بس اقولكم علشان فعلا الفتره دي الجو مش حلو خالص وكل واحد ياخد احتياطاته واهم حاجه المناعه لازم تخلو بالكم منها وتشربو حجات سخنه وعصائر طبيعيه وأكل صحي. شكرا لكل الناس اللي كانت تعرف وكانت بتطمن عليا طول الوقت والحمد لله انا في تحسن كبير".



المصدر : الفن











































