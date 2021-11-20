السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة يتفقد تحضيرات مهرجان الزيتون الوطني 21

إربد: جمعية الرواد للفنون تنظم سمبوزيوم النهر والليمون

نسبة إشغال الأسرة في مستشفى عمّان الميداني 25%

رجل اعمال يتبرع لعلاج الطفلة حبيبة ابو الرب

ضبط وكالة غاز تتلاعب بأوزان وأختام اسطوانات الغاز المنزلي

طبيب اردني يكشف عن فاجعة عائلية بسبب كورونا

الأمن العام : يُحذر من تداول إشاعات على صفحات التواصل

بحث تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وهولندا

مصدر اردني مسؤول يتحدث عن الانفجار على الحدود الأردنية السورية

إجراءات جديدة للتشديد على أخذ المطاعيم والرقابة الميدانية

السبت، 20-11-2021 04:33 م

أديل تطرح ألبومها الجديد

أديل


الوكيل الإخباري - اخيراً صدر البوم النجمة العالمية اديل "30" وتفاعل معه المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

علًق البعض: "انه البوم مليء بالامل يمثل قفزة ديناميكية الى الامام لملكة القلوب".

 

بالاضافة الى "Easy on me "، و"Cry your heart out" هناك نغمات اكثر تفاؤلاً مثل "Love is a game" و "My little love" الذي كتبته لإبنها. اما ما يشير الى نجاح هذا الالبوم هو تعليقات ومشاركات المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشيدون كم هو عاطفي هذا الالبوم. اليكم بعض من التعليقات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

المصدر- الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4769440_1637408420

رحيل ريما المطوع يتصدر الترند .. والجمهر في حالة من الصدمة

7a54caf4-4a48-4426-a1af-f4754a713d32_16x9_1200x676

جومانا مراد تحتفل بيوم ميلاد زوجها - صور

كم-عمر-مي-عز-الدين-الحقيقي-؟

شاهد ... مي عز الدين تعود لهواية الكروشيه من جديد

1289859_1632041024

مؤلف فيلم بوهيميان رابسودي يرفع دعوى على الشركة المنتجة

elaosboa62105

تطورات جديدة بحالة سهير البابلي الصحية

20211119231750749

شاهد...بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر بسبب وقفه لمطربي المهرجانات