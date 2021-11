أديل تطرح ألبومها الجديد

الوكيل الإخباري - اخيراً صدر البوم النجمة العالمية اديل "30" وتفاعل معه المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي.

علًق البعض: "انه البوم مليء بالامل يمثل قفزة ديناميكية الى الامام لملكة القلوب".

بالاضافة الى "Easy on me "، و"Cry your heart out" هناك نغمات اكثر تفاؤلاً مثل "Love is a game" و "My little love" الذي كتبته لإبنها. اما ما يشير الى نجاح هذا الالبوم هو تعليقات ومشاركات المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشيدون كم هو عاطفي هذا الالبوم. اليكم بعض من التعليقات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر- الفن

