أصالة تستقبل حفيدتها جيهان .. والنجوم يباركون لـ شام الذهبي

الوكيل الإخباري - خبر سعيد شاركته شام الذهبي مع متابعيها عبر إنستغرام تعلن فيه عن إستقبالها مولودتها جيهان أحمد هلال.

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وكتبت على الصورة التي شاركتها "الحمد لله الذي اكمل فرحتي.. رزقت اليوم بمولودتي الأولى جيهان أحمد هلال ... ادعوا لنا أن يحفظها ربي وينبتها نباتا حسنا وأن يملأ قلبها حبا وأن يجعل أيامها حلوه هي وكل أولاد العالمين.

أيضا شاركت أصالة خبر أنها أصبحت جدّة مع الجمهور وعلقت : "الحمدالله الذي وَهبني حفيدتي الأولى (جيهان أحمد هلال)، ابنة روحي ووطني ودُنياي وفخري".



وتابعت في رسالتها : "أدعوا لها أن يحفظها الله ربّي، ويُنبتها نباتاً حسناً، وأن يملأ قلبها حبّاً، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكلّ أولاد العالمين".

ET بالعربي