أصالة تعلن زواجها من فائق حسن وتنشر أول صورة رسمية

الوكيل الإخباري - قد يعتقد البعض أن الفنانة السورية أصالة قد اعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن أمس بالصدفة ولتأكيد الاشاعات التي طالتها في الفترة الاخيرة لكن ما أشارت إليه مصادر مختلف تماماً فأصالة تعمدت اختيار يوم 12 أيلول لإحداث جدل حول زواجها.

اضافة اعلان

وتأكيده لانها ذكية جداً لأن هذا اليوم هو عيد ميلاد زوجها السابق طارق العريان فاعتبر كثر ان إعلانها زواجها من آخر طريقة رائعة للانتقام على كل ما فعله بها والعذاب الذي مرت به بعد انفصالهما.



وسرقت أصالة الأضواء يوم أمس ولم يهتم كثر بالاحتفال الذي قامت به عارضة الازياء نيكول سعفان لحبيبها المخرج الذي يكبرها بأكثر من 20 سنة وبقيت الاضواء كلها موجهة نحو أصالة وزوجها الجديد.

المصدر - الفن