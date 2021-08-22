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الأحد، 22-08-2021 02:35 م

أصالة تحرج فناناً أمام الكاميرا - فيديو

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الوكيل الإخباري - من المعروف ان الفنانة السورية أصالة عفوية بتصرفاتها ولا تفكر كثيرا ومن احدث الامور التي اثارت الجدل فيها هي حين أحرجت الفنان السعودي عايض يوسف على الهواء قبل انطلاق حفلهما في السعودية.

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وانتشر مقطع فيديو للفننانين على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه أصالة وهي تطلب من الفنان السعودي ان يقترب الى جانبها وقالت له: قرب لو سمحت لا تعذبني، كما أنّها قرّبته اليها حتى يقف الى جانبها ليلتقطا الصور معا ما عرضه للاحراج أمام الكاميرات.

 

وأشادت أصالة بصوت عايض قائلةً "كلك بتجنن وصوتك رائع حبيت صوتك كتير، طار عقلي من هالجمال، عن جد صوتك فيه فرح كتير كبير، وقد علق المتابعون على ردة فعل عايض الذي بدا عليه الخجل واشاد المتابعون باخلاقه العالية.

 

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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