أصالة: عشت الظلم والقهر وأعطيت الأمل للنساء بـ علاقتي مع زوجي فائق حسن

الوكيل الإخباري-أكدت الفنانة السورية أصالة، أنها تعطى الأمل للكثير من النساء من خلال علاقتها بزوجها فائق حسن، إلى جانب حديثها عن مشاركة جمهورها لحظات السعادة التي تعيشها، موضحة أنها تجمعها بجمهورها علاقة صداقة قوية.

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وقالت الفنانة أصالة، خلال لقائها ببرنامج The Insider بالعربي، إنها تعطى الأمل للكثير من النساء خلال حديثها عن علاقتها بزوجها فائق حسن، إذ أوضحت: أنا من خلال حكي بدي كون أمل لناس كتير، ودوافع لستات موجودين بكل أنحاء العربي عاشوا القهر والظلم اللي عيشته.



وعن تجربتها السابقة في الزواج مع زيجاتها، تابعت أصالة: أنا كنت واضحة حتى لو ما حكيت القصة كاملة، ولكن شعوري كان واضح، ولما كنت سعيدة حبيت اشاركهم واقولهم أن ربنا انعم عليا نعمة كبيرة مثل محبتهم.



وواصلت أصالة: أنا يجمعني علاقة صداقة مع الجمهور عبر المواقع التواصل الاجتماعي، لما بيحكولي أدق أسرارهم بعرف قد أيه عندهم أمان اتجاهي، وبرد هذه المحبة أن أنا فعلا صديقة، وبدي احكيلهم فرحي مثل ما حكتلهم حزني.





القاهرة24