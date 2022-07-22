الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الجمعة، 22-07-2022 09:58 ص

أمبر هيرد تستأنف حكما بتعويض 10 ملايين دولار لديب

امبر


الوكيل الإخباري - أبلغت أمبر هيرد محكمة في فرجينيا الخميس أنها ستستأنف حكما بسداد مبلغ 10.35 ملايين دولار لزوجها السابق جوني ديب، في قضية تشهير بارزة.

اضافة اعلان


وقدم محامو أمبر هيرد إخطارا باستئناف الحكم في محكمة مقاطعة فيرفاكس، حيث استمعت المحكمة لمدة 6 أسابيع إلى شهادات هيرد وديب.


من خلال الإخطار يتم إبلاغ المحكمة أن هيرد تعتزم استئناف هذا الحكم، بالإضافة إلى أحكام أخرى أصدرها القاضي، ومنها رفض طلب هيرد بإلغاء الحكم، وكذلك رفض طلب إعادة المحاكمة.


وقال متحدث باسم هيرد في بيان "نعتقد أن المحكمة ارتكبت أخطاء حالت دون إصدار حكم عادل ومنصف.. لذلك نستأنف الحكم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.


وكان بطل سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" أقام دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير في مقال رأي نشرته في ديسمبر 2018 في صحيفة واشنطن بوست، وصفت فيه نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي".


وزعم محامو جوني ديب أن المقال شهر بالنجم، على الرغم من أنه لم يأت على ذكر اسمه مطلقا.


وأقامت هيرد دعاوى مضادة، زاعمة أن محامي ديب السابق شهر بها من خلال وصف مزاعمها بالإساءة إليها بأنها "خدعة".


وأمرت هيئة محلفين هيرد بسداد 10 ملايين دولار تعويضا لديب، و5 ملايين دولار كتعويض عقابي.


وتم تخفيض التعويض العقابي إلى 350 ألف دولار بموجب حد أقصى حدده الدولة.
ومنحت هيئة محلفين هيرد مليوني دولار في دعواها المضادة بحق محامي ديب السابق.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_7_6_2_24_57_760

نانسي عجرم تدخل قائمة Billboard بأغنيتها الجديد " صح صح "

23982-img_iraqni1366017185_110

محمد منير يطرح أغنية جديدة

f8d35db6-6c55-40ef-b66c-d9fffd5aa89d

أمل عرفة تعلق على مسلسل "منعطف خطر" بطولة باسل خياط

7090363_1658301992

طفلة أصبحت الآن من أشهر ممثلات مصر .. هل تعرفتم عليها ؟

363699Image1-1180x677_d

وفاة فنان مصري اثر ازمة صحية -صورة

33-9

براد بيت يعلق على اعتزاله الفن