أنجلينا جولي تُحدث ضجة بما قالته عن الحرب وحقوق الإنسان

الوكيل الإخباري - فاجأت النجمة أنجلينا جولي الجميع بما قالته عن قناعاتها السياسية والفكرية والإنسانية وأثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكدت النجمة العالمية أنها لا تملك حسابات مُسبقة حول اتهامات بمعاداة السامية قد تُرشق بها في حال دانت مجزرة تُرتكب في حق أطفال يبقون تحت الركام أمام أعين العالم.



واتهمت زعماء العالم بالصمت والاكتفاء بمشاهدة ما يحصل في غزة وعدم العمل على وقف إطلاق النار في القطاع بمؤامرة واضحة.



كما تحدثت في بث مباشر وحوار تفاعلي عن فلسفة حقوق الإنسان التي انتشرت قيمها في الغرب، وراجت بعد الحرب العالمية الثانية، وقالت للمخرجة السورية وعد الخطيب، إنها اكتشفت الحقيقة بعد نحو 20 عاماً من العمل في المجال الإنساني.



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