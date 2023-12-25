الإثنين 25-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأصل المالي الأكثر ربحا في 2023.. لو استثمرت به لتضاعفت أموالك

الاحتلال يجلي منذ الصباح عسكريين أصيبوا في غزة

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

مستعمرون يطلقون النار على مزارع ويجبرونه على مغادرة أرضه جنوب نابلس

سرايا القدس: قصفنا تمركزا للآليات العسكرية في جحر الديك

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه 4.6% - 4.8% عالميا

الاحتلال يعتقل فلسطينيا وطفلا بالخليل

أكثر من 159 مليون دينار صرفتها الضمان منذ نشأتها على إصابات العمل

قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في غزة

مشاهد من انزال جوي دقيق نفذته القوات المسلحة الأردنية الليلة الماضية

عاجل

جيش الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله

الإثنين، 25-12-2023 11:34 ص

أنجلينا جولي تُحدث ضجة بما قالته عن الحرب وحقوق الإنسان

أنجلينا-جولي-scaled


الوكيل الإخباري - فاجأت النجمة أنجلينا جولي الجميع بما قالته عن قناعاتها السياسية والفكرية والإنسانية وأثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

وأكدت النجمة العالمية أنها لا تملك حسابات مُسبقة حول اتهامات بمعاداة السامية قد تُرشق بها في حال دانت مجزرة تُرتكب في حق أطفال يبقون تحت الركام أمام أعين العالم.


واتهمت زعماء العالم بالصمت والاكتفاء بمشاهدة ما يحصل في غزة وعدم العمل على وقف إطلاق النار في القطاع بمؤامرة واضحة.


كما تحدثت في بث مباشر وحوار تفاعلي عن فلسفة حقوق الإنسان التي انتشرت قيمها في الغرب، وراجت بعد الحرب العالمية الثانية، وقالت للمخرجة السورية وعد الخطيب، إنها اكتشفت الحقيقة بعد نحو 20 عاماً من العمل في المجال الإنساني.

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9410056-2023841158

أصالة تستقبل حفيدتها جيهان .. والنجوم يباركون لـ شام الذهبي

780377_original

منة شلبي تجهّز لمسلسلها الجديد خارج السباق الرمضاني

عنعنعنعن

سيمون تتحدث عن تعاونها مع غادة عبد الرازق

2763602_1464942485

الموت يُفجع الفنانة آروى

3904948

هاني رمزي يعود إلى دراما رمضان 'بدون مقابل'

231869-308307

شيرين عبد الوهاب تتعاقد مع شركة إنتاج عالمية

أخبار متعلقة
2000217_0

تضامنا مع غزة.. حميد الشاعري يطلب من أصدقائه عدم الاحتفال بعيد ميلاده

bahaa_sultan_1330-full1652371509

بهاء سلطان يستأنف نشاطه الفني بحفل في دبي