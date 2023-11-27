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الإثنين، 27-11-2023 11:30 ص

بهاء سلطان يستأنف نشاطه الفني بحفل في دبي

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الوكيل الإخباري - يستعد الفنان بهاء سلطان للعودة الى ساحة الغناء بعد فترة توقف وتأجيل لحفلاته بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة.

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ويلتقي بهاء جمهوره في حفله الأول الذي يحييه على مسرح "ذا أجندا" في مدينة دبي بالإمارات العربية، يوم الأحد الموافق 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث سيقدّم مجموعة من أشهر أغانيه التي ساهمت في شهرته في الدول العربية، كما سيغنّي مع محبيه أحدث أغنياته "دادينا"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

 

وكان بهاء سلطان قد أجَّل حفله في الكويت بمهرجان "ليلة عمر"، الذي كان من المقرر إقامته في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب أحداث غزة.

 

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