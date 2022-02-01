أنغام ترفض أن تسامح أصالة وتكشف سبب قرارها

الوكيل الإخباري - حلّت المطربة أنغام ضيفةً على حلقة خاصة يقدّمها عبر محطة "راديو إنرجي 92.1" وائل منصور وزهرة رامي، بمناسبة اختيارها نجمة شهر كانون الثاني (يناير) حيث كشفت عن كواليس التحضير لدويتو أغنية "برضه بتوحشني" مع الفنان وائل كفوري، كما تحدثت عن أعمالها الأخيرة، ومشوارها الفني، وكواليس أغانيها الأخيرة التي حققت نجاحاً كبيراً، وأزمتها مع أصالة وشائعة ارتباطها بالمخرج مجدي الهواري.



وكشفت أنغام عن تلقيها العلاج من الاكتئاب لمدة أربع سنوات، وأنها الآن توقفت عن تناول الأدوية تماماً، وأصبحت تتفاءل وتنظر الى النّعم التي في حياتها... إذ قالت: "شائعة زواجي من المخرج مجدي الهواري سخيفة، وأنا لم أقاضِ أي صحافي أو صحافية، ولكن إسناد الأخبار الى صور أمر سخيف جداً، وأنا شخص يسامح بسهولة ولكنني لا أتقبّل ترويج الشائعات عني".

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وعن الجدل المثار حول خلافها مع أصالة، قالت أنغام: "أصالة تعمّدت الإساءة الشخصية لي أكثر من مرة، والفارق كبير بين الغلط والإساءة عن عمد، والإساءة بالنسبة لي لا تقل بشاعةً عن القتل العمد" ومن الصعب ان تسامحها .







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