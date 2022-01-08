أول رد من أصالة على تحدي شيرين لها بحلاقة شعرها

الوكيل الإخباري - بعد الضجة التي أحدثتها النجمة شيرين عبد الوهاب بظهورها حليقة الشعر بالكامل وتحديها للفنانة أصالة نصري التي فاجأت الجميع قبل فترة بالاعتماد على قصة شعر صبيانية قصيرة، قررت الأخيرة التعليق على الأمر بطريقتها العفوية.



وقالت النجمة السورية خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "سكاي نيوز" إن شيرين تتسم بالجرأة والشجاعة لقدرتها على الاستغناء عن شعرها بالكامل بهذه الطريقة.



وأكدت أصالة أنها لن تستطيع تقليد شيرين بإطلالتها، حيث إن قصة شعر أصالة الصبيانية القصيرة التي ظهرت فيها مؤخراً، كانت أقصى ما استطاعت أن تصل له.

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وعن تحدي شيرين العفوي لها قالت: "أنا قصيت شعري أكثر شيء بقدر اقصه، شيرين تحدتني على الفاضي.. ما راح اقص شعري مثلها.. هي أجرأ وأشطر".

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