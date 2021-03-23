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الثلاثاء، 23-03-2021 12:32 م

أول تبرع تتلقاه والدة الفنانة حلا الترك لإنقاذها من السجن.. صورة

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الوكيل الاخباري - أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، التبرع بإعلاناتها لمدة شهر لدفع المبلغ المطلوب من الفنانة الكويتية، منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، لتجنب سجنها.

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وقالت العيدان، عبر حسابها على "إنستغرام": "قررت لمدة شهر فقط أن تكون إعلاناتي بسعر رمزي وسوف أتبرع بها لدفع المبلغ المحكومة به الأم منى السابر، وكذلك مساعدة الطفلة اليتيمة التي تحتاج مبلغا لعلاجها بتايلاند"، مضيفة: "ننقذ الأولى من السجن والثانية من الموت لنكون إيجابيين ونستفيد من السوشيال ميديا".

 

كما فاجأت الإعلامية مي العيدان الجميع ونشرت الحساب البنكي الخاص بمنى السابر في بادرة منها لمساعدتها من خلال التبرع بالأموال في الحساب وكتبت: "اللي يرغب في مساعدة الأم وإنقاذها من حكم الحبس، المبلغ 20 ألف دينار بحريني لابد من سداده خلال شهر ولو تم حبسها عندها ابن صغير يحتاج لها حتى لو نساهم بمبلغ صغير واحنا وايد باذن الله ننقذ الأم".

يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

 


سبوتنيك

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