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الخميس، 20-05-2021 02:08 م

أول تعليق رسمي على ظهور الفنانة هنا الزاهد داخل كابينة طائرة.. شاهد

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الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، يوم امس الأربعاء، بيانا بشأن صورة الفنانة هنا الزاهد التي نشرتها وتظهر فيها جالسة بجانب قائد الطائرة داخل قمرة القيادة.

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وقالت الهيئة في بيانها، إن "صورة الفنانة هنا الزاهد، التى تظهر وهى جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خارج نطاق سلطة الطيران المدني المصري".

 

وأضافت أن "هذه الطائرة ليست طائرة مصرية وخارج المجال الجوي المصري".
وأوضحت أنه "تم التواصل مع الفنان أحمد فهمي، زوج الفنانة هنا الزاهد، الذى أفاد بأن هذه الرحلة على متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنزبار إلى سرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل فى نطاق سلطة الطيران المدني المصري".

 

وكانت هنا الزاهد قد نشرت عبر حسابها على "إنستغرام"، صورا جديدة لها من رحلة سياحية، وهي تجلس بجوار قائد الطائرة، ليتفاعل الكثيرون من متابعيها على مواقع التواصل مع الصور، فيما كثرت التساؤلات حول مدى قانونية وجودها في قمرة القيادة.


وأعاد ذلك إلى الأذهان أزمة الفنان المصري محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بعد نشر صورة لهما من داخل كابينة طائرة كان يقودها ما تسبب بإقالة الأخير من عمله، وسحبت وزارة الطيران المدني ترخيصه مدى الحياة، بعدما سمح للممثل بالدخول إلى مقصورة الطائرة.



سبوتنيك

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