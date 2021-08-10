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الثلاثاء، 10-08-2021 11:40 ص

أول تعليق لـ بلقيس فتحي بعد انتهاء أزمة منعها من الغناء في مصر

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الوكيل الإخباري - تصدرت الفنانة بلقيس فتحي الترند في الساعات الماضية بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع إقامة حفلات لها في مصر، بسبب عدم حصولها على تصريح للغناء الا ان هذا الخلاف تم حله فتراجع النقيب هاني شاكر عن القرار وسمح لها بإحياء الحفلات.

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من جهتها أكدت بلقيس أن الأزمة التي حدثت مجرد اختلاف بسيط بموضوع تصاريح الحفل الذي أحيته في نادي الجلاء بمنطقة مصر الجديدة، مشيرة إلى أن حفلها المقبل في دار الأوبرا المصرية سيقام في موعده وهذا ما أكدته أيضاً ادارة اعمالها التي تعمل على احياء كل الحفلات بالإلتزام بالقوانين.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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