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الأربعاء، 29-03-2023 09:06 ص

أول تعليق من رامز جلال بعد تعرضه للدغة ثعبان .. هل كان ساماً ؟

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الوكيل الإخباري-حملت الحلقة السادسة من برنامج "رامز نيفر إند" الذي يقدمه رامز جلال في شهر رمضان الجاري، ويعرض عبر شاشة "MBC مصر"، تفاصيل عملية اللدغ التي تعرض لها رامز جلال أثناء التصوير.

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وبالتفاصيل ، توجه رامز جلال وأمسك بالثعبان لإخافة الثنائي محمد فراج وزوجته بسنت شوقي ، لكنه تعرض للدغ من قبل الثعبان، ليكتشف أنه أصيب في إصبعه الذي بدأ ينزف وهو ما أثار قلق الجميع.

حيث أخذ الفنان محمد فراج يسأل رامز عما إذا كان الأمر حدث بالفعل أم لا، وأسرع رامز جلال من أجل ربط الجرح والتخلص من الدم الذي ينزف.

وبعدها نزل الجميع إلى الأرض، وسريعا توجه رامز جلال إلى سيارة الإسعاف من أجل رؤية الأطباء والاطمئنان على الجرح الذي تعرض له، وكرر سؤاله مرة أخرى عما إذا كان هذا الثعبان ساما أم لا، لكن الجميع حاولوا طمأنته وأكدوا له أن الثعبان الخاص بالمقلب غير سام.

وعلق الفنان رامز جلال على حالته الصحية بعد تعرضه للدغ من خلال اعادة مشاركة صورة على خاصية الستوري بحسابه الخاص في "انستغرام " لاصبعه المصاب قائلاً :" الحمدلله على كل حال ، فداكم ما تحرمش منكم " 


 

 

 

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