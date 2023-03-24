الجمعة 24-03-2023
الوكيل الاخباري

وفاة معلم في الجمعة الأولى من رمضان بالبلقاء

الدفاع المدني: التعامل مع 1114 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

هل يجوز الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن: "الله أكبر" في أذان الفجر؟ .. الإفتاء تجيب

الاحتلال يفتش عدة منازل في الخليل

أول أفواج بعثة جلالة الملكة رانيا العبدالله لأداء العمرة يغادر أرض الوطن

مجلس الأمن يمدد للخبراء بشأن العقوبات على كوريا الشمالية

%44 نسبة حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إيران

الاحتلال يفرض قيودا على دخول المصلين إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان

انخفاض أسعار النفط عالميا اليوم

الجمعة، 24-03-2023 12:39 م

موعد عرض مسلسل وأخيراً وتردد القنوات الناقلة في رمضان 2023

ق


الوكيل الاخباري  - يعتبر مسلسل وأخيراً الذي يعرض في رمضان 2023 والذي يستمر تصوير أحداث العمل لكي يتم عرضه خلال السباق الرمضاني لهذا العام، من الأعمال الدرامية والتي يشارك مجموعة من الفنانين، وتكون أحداث العمل في إطار إجتماعي رومانسي.

اضافة اعلان


حيث يعرض " أخيرًا" خلال شهر رمضان على منصة شاهد لكي يتم الاستمتاع بأحداث العمل متواضعا بدون أي فواصل إعلانية، ويتم عرضه أيضا على قناة MBC مصر، ويتم إعادة عرض المسلسل في أوقات مختلفة حتى يستطيع المشاهد الاستمتاع بأحداث العمل في الأوقات المناسبة له، أما عن تردد القناة فيكون كالآتي:

 


مصر4

 




 

 


 

إقرأ ايضا
٨

أول تعليق من محمد رمضان بعد وقوعه ضحية في مقالب رامز جلال

تنزيل (5)

موعد عرض مسلسل باب الحارة 13 في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له

محمد-إمام

محمد إمام يقدم "شمس الزناتي" مع ياسمين صبري

fdc16e7f-0122-4090-958a-b7105a211f6b

ماذا قال بيومي فؤاد عن مسلسل «الكبير أوي»؟

317222_60_1639473853

أنباء عن تدهور صحة أيمن زيدان

c80d17cf-0c91-43e1-8458-ce302124f521

وفاة الإذاعية المصرية "أبلة فضيلة".. وهذه أبرز محطاتها

أخبار متعلقة
image

عادل امام يهنئ بقدوم رمضان -صورة

medium_2023-03-22-6aa91f6b3c

تامر حسني بتخذ قراراً مفاجئاً مع بداية شهر رمضان

2023322205034559XQ

لماذا تغيب سلافة معمار عن دراما رمضان 2023؟

czo3MDoiaHR0cHM6Ly93d3cud2F0YW5zZXJiLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMy8wMy9VbnRpdGxlZC0xLTc5LmpwZyI7

لقطات من مقلب رامز جلال خلال رمضان ٢٠٢٣ -فيديو

ad8ed391-1e81-499a-9588-375ca3013495

إليكم قائمة بأبرز المسلسلات الخليجية في رمضان

JEo2ywVCK4HmQa2wgqof0SifrdNoBaEV0QLhHRn1

باسم ياخور بثلاث شخصيات مختلفة.. في رمضان