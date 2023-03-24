موعد عرض مسلسل وأخيراً وتردد القنوات الناقلة في رمضان 2023

الوكيل الاخباري - يعتبر مسلسل وأخيراً الذي يعرض في رمضان 2023 والذي يستمر تصوير أحداث العمل لكي يتم عرضه خلال السباق الرمضاني لهذا العام، من الأعمال الدرامية والتي يشارك مجموعة من الفنانين، وتكون أحداث العمل في إطار إجتماعي رومانسي.

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حيث يعرض " أخيرًا" خلال شهر رمضان على منصة شاهد لكي يتم الاستمتاع بأحداث العمل متواضعا بدون أي فواصل إعلانية، ويتم عرضه أيضا على قناة MBC مصر، ويتم إعادة عرض المسلسل في أوقات مختلفة حتى يستطيع المشاهد الاستمتاع بأحداث العمل في الأوقات المناسبة له، أما عن تردد القناة فيكون كالآتي:



