أول رد من نقابة المهن التمثيلية في مصر على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

الوكيل الإخباري-شائعة إصابة الفنان رامز جلال بـ العمى هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن تم تداول أنباء غير مسنودة إلى مصدر، تتضمن هذه المعلومات المغلوطة.

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وأوضحت مسؤول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية "نهال عنبر" بتصريحات خاصة لموقع " صدى البلد " لتكشف حقيقة ما تم تداوله من أنباء حول رامز جلال، خلال الأيام الماضية.



وقالت نهال عنبر، أنها ليست على تواصل مع رامز جلال ولا يوجد لديها معلومات عنه في الفترة الحالية، لكنها ترجح أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



يأتي ذلك بعدما، تصدر اسم الفنان رامز جلال، "تريند" محرك البحث الشهير "جوجل"، بأنباء فقدانه البصر وتحديدا في العين اليسرى واعتزاله التمثيل، حيث تم تداول الخبر على نطاق واسع مع نشر صورا وأخبارا حول حقيقة إصابته بالعمى.

