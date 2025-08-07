ما حقيقة إلقاء القبض على البلوغر المصرية "أم خالد"؟

الوكيل الإخباري- أثارت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول القبض على البلوغر المصرية المعروفة بـ"أم خالد" (ضحى) جدلًا واسعًا، في ظل تصاعد الحملات الأمنية ضد بعض صناع المحتوى.

وفي أول رد لها، نفت "أم خالد" ما تردد، مؤكدة عبر حسابها على فيسبوك: "أنا بخير ووسط أولادي"، في نفي مباشر لشائعة توقيفها.



ووجّهت رسالة حادة إلى من وصفتهم بـ"الشامتين"، قائلة: "الشماتة أرخص بطولة، مش كل توقيف فضيحة ولا كل تهمة حقيقة... والحق لا يضيع بس بيستنى اللحظة المناسبة ليقلب الطاولة."



ورغم هذا النفي، لا يزال الغموض يحيط بموقفها القانوني، في ظل بلاغ رسمي تقدم به أحد المحامين إلى النائب العام يتهمها بـ"إساءة استخدام وسائل التواصل" و"التعدي على القيم الأسرية".



وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حملة أمنية موسعة استهدفت عددًا من صناع المحتوى على "تيك توك"، بينهم البلوغر الأردنية "سوزي" المتهمة بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه.