ترامب: 15 آب سألتقي مع بوتين في ألاسكا

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 آب في آلاسكا، حيث يأمل الرئيس الجمهوري المساعدة في التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن "الاجتماع المرتقب بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد الجمعة المقبل في 15 آب 2025 في ولاية ألاسكا".



ولم يلتقِ ترامب مع بوتين شخصيا منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني.