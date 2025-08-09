ترامب: 15 آب سألتقي مع بوتين في ألاسكا

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن "الاجتماع المرتقب بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد الجمعة المقبل في 15 آب 2025 في ولاية ألاسكا".
ولم يلتقِ ترامب مع بوتين شخصيا منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني.
