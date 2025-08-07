سامو زين يثير الجدل بإطلالة غير متوقعة في كليب "ميتعزش" - فيديو

وفاجأ زين جمهوره بلوك جديد حيث أطل بشعر ولحية بيضاء. وعلّق على البوستر قائلا : "البوستر الرسمي لـ"ميتعزش" ثاني أغاني الميني ألبوم غداً على كل المنصات... حبايبي كل الحب لكم جميعاً على كل التعليقات إن شاء الله مستمرين بمحبتكم وثقتكم جمهوري الحبيب".
