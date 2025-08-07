الخميس 2025-08-07 06:15 م
 

سامو زين يثير الجدل بإطلالة غير متوقعة في كليب "ميتعزش" - فيديو

سامو زين
 
الخميس، 07-08-2025 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   طرح الفنان السوري سامو زين أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "ميتعزش"، الا انه أثار الجدل بعد ظهوره في الكليب بإطلالة جديدة ومختلفة تماماً عما اعتاده جمهوره منه.

وفاجأ زين جمهوره بلوك جديد حيث أطل بشعر ولحية بيضاء. وعلّق على البوستر قائلا : "البوستر الرسمي لـ"ميتعزش" ثاني أغاني الميني ألبوم غداً على كل المنصات... حبايبي كل الحب لكم جميعاً على كل التعليقات إن شاء الله مستمرين بمحبتكم وثقتكم جمهوري الحبيب".

لبنان 24

 
 
gnews

