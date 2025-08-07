بعد "إش إش".. انفصال مي عمر ومحمد سامي إليكم التفاصيل

الوكيل الإخباري- تستعد الفنانة المصرية مي عمر للمشاركة في موسم رمضان الدرامي المقبل من خلال عمل جديد بعيد عن زوجها المخرج محمد سامي، وذلك بعد تعاون جمعهما في العامين الماضيين بمسلسلي "نعمة الأفوكاتو" و "إش إش".

وبحسب ما نقلته مجلة لها، تعاقدت مي على بطولة المسلسل الجديد الذي تتولى إخراجه المخرجة مريم أبو عوف، في خطوة تؤكد سعيها لتقديم تجارب متنوعة بعيدًا عن شراكتها الفنية المعتادة مع سامي، الذي قرر الابتعاد مؤقتًا عن الإخراج الدرامي.



في السياق نفسه، تقضي مي حاليًا إجازتها الصيفية في سريلانكا برفقة زوجها، حيث شاركت متابعيها عبر إنستغرام صورًا من رحلتها وعلّقت:

"الجنة على الأرض."



ومن المتوقع أن تبدأ التحضيرات للمسلسل الجديد فور عودتها إلى القاهرة خلال الأسابيع المقبلة.