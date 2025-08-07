الخميس 2025-08-07 06:15 م
 

أنباء عن دخول داليدا خليل القفص الذهبي قريباً.. وهذه هوية عريسها

داليدا خليل
 
الخميس، 07-08-2025 11:15 ص

الوكيل الإخباري-   أثارت إحدى الصفحات الفنية على تطبيق إنستغرام جدلًا واسعًا بعد كشفها عن أن الممثلة اللبنانية داليدا خليل تستعد للزواج قريبًا من رجل أعمال لبناني مقيم في دبي، دون تأكيد رسمي من الفنانة حتى الآن.

وكانت داليدا قد غابت في السنوات الأخيرة عن الشاشة والأعمال الدرامية، وانتقلت مؤخرًا إلى الإقامة في دبي، حيث بدأت تقدم عروضًا استعراضية في أحد أماكن السهر المعروفة في المدينة.


حتى اللحظة، لا توجد تأكيدات رسمية من داليدا أو مقربين منها، لكن الأنظار تتجه نحو الأيام المقبلة لمعرفة مدى صحة هذه الأخبار التي أثارت فضول جمهورها ومحبيها.

 

 لبنان 24 

 
 
