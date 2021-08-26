الخميس 26-08-2021
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الخميس، 26-08-2021 03:21 م

شاهد.. مها المصري تردّ على منتقدي صوّرها

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الوكيل الاخباري- ردّت الفنانة السورية مها المصري على الانتقادات التي طاولت صورها الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تضمّنت اتهامات لها بتشويه وجهها مجدّداً بسبب عمليات تجميلية جديدة.

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وقالت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي": "يعني الصور انا اللي منزلتها ما حد مصورني وما حدا منزلها.. خليهم مشغولين فيي".

وأضافت: "وآخر همي ياللي اله عندي شي يجي يحاسبني، والله كنت بدي اعمل شعري بس اجلتها للشتا".

وكانت المصري فاجأت جمهورها في أحدث إطلالة لها خلال وجودها في تركيا، حيث ظهرت في الصور بشفتين منتفختين جداً، الأمر الذي أعاد إلى أذهان الجمهور التشوّه الذي عانت منه لسنوات بسبب خطأ تجميلي.

وأدّت ملامح المصري المتغيّرة بسبب انتفاخ شفتيها المحقونة بمادة البوتوكس، إلى تغيّر شكلها وعرّضتها للكثير من التعليقات القاسية.

 


 

المصدر: لها

 

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