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الثلاثاء، 14-12-2021 12:37 م

أيمن زيدان يخرج عن صمته بعد إنتشار خبر إصابته وفاته

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الوكيل الإخباري - بعد انتشار شائعات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور حالته الصحية ووفاته، خرج النجم السوري أيمن زيدان عن صمته أمس يوم الاثنين، وقرّر وضع حدّ لهذه الشائعات.

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فنشر عبر حسابه في موقع "فيسبوك" صورة لخبر غير صحيح، يزعم أنه اعتذر عن تصوير عدد من الأعمال الدرامية، المقرر عرضها خلال موسم رمضان 2022 بسبب سوء وضعه الصحي، وعلّق على الصورة بغضب قائلاً: "نموذج من المواقع السافلة التي تنشر أخباراً كاذبة ووضيعة"... وأضاف زيدان بلهجة سليطة: "تباً لوسائل التواصل الاجتماعي عندما يستخدمها الأشرار".

 

وأردف قائلاً: "سأبحث ولأول مرة عن صيغة قضائية لمواجهة أمثال هؤلاء"، فتفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع منشور زيدان الغاضب وتعاطفوا معه من خلال التعليقات التي طلبت منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسيئين إليه، بينما نصحه البعض الآخر بتجاهل هذه الشائعات وعدم التأثر بها.

 

المصدر - لها 

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