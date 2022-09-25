الأحد 25-09-2022
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الأحد، 25-09-2022 07:09 ص

أيمن زيدان يرثي هشام سليم ويوجه له كلمة

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الوكيل الإخباري -استذكر الممثل السوري أيمن زيدان، زميله في الوسط الفني وصديقه الممثل الراحل هشام سليم من خلال نشره لصورة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلق زيدان على الصورة بجملة قصير يرثي فيها الراحل ويعبر عن حزنه بوفاته وقال: "وداعاً ايها الرجل النبيل".


وقد توفى الممثل المصري هشام سليم منذ يومين، عن عمر يناهز الـ 64 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان وكانت قد لاحقت سليم سابقاً شائعات الوفاة مراراً وتكراراً، منذ أن أعلن عن إصابته بمرض السرطان، الشهر الماضي من أيار/ مايو وكان آخرها قبل شهر تقريباً، إلا أن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي نفى حينها ما تردد من أخبار بهذا الشأن.

 

الفن


 




 

 


 

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