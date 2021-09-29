إسراء ريان تتهم منة فضالي بالنصب وهذه التفاصيل

الوكيل الإخباري - كتبت إسراء ريان عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشور تتهم فيه الممثلة المصرية منة فضالي بالنصب عليها. اذ طلبت منها منة فضالي تزويدها بعدد من الملابس المستوردة من الولايات المتحدة لعمل دعاية لها على صفحتها الخاصة.

اضافة اعلان

وبعد ان استلمت القطع وهي (فساتين وجزمة وشنطة) تم ايصالها عبر شركة شحن، نكرت استلامها. وأشارت الفتاة إلى أن الفنانة منة فضالي أرسلت إليها تسجيل صوتي بأن الهدايا في منزلها، ولكنها لم تشاهدها بعد لانشغالها بالتصوير، وبعد هذا التسجيل لم ترد فضالي مرة اخرى عليها. وقالت ريان بأنها اخذت موعد مع المحامي لإتخاذ اجراء قانوني ضدها.



المصدر - الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة