الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع في وزارة الداخلية لاعلان وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

زراعة الأعيان تبحث واقع القطاع الزراعي في المملكة

1.4 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية آب الماضي

البنك المركزي : 2.2 مليار دولار حوالات المغتربين حتى نهاية آب

الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي القسم

عطاءان لإنشاء واستكمال تنفيذ طرق في الأغوار

ندوة حول الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الأردني

قناة السويس تحقق رقما قياسيا تاريخيا

انطلاق مهرجان الأردن للإعلام العربي 3 تشرين الأول المقبل

البرغوثي رئيساً لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث

الأربعاء، 29-09-2021 01:46 م

إسراء ريان تتهم منة فضالي بالنصب وهذه التفاصيل

98e1417c-18df-478f-b350-5a992fd434bb_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري - كتبت إسراء ريان عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشور تتهم فيه الممثلة المصرية منة فضالي بالنصب عليها. اذ طلبت منها منة فضالي تزويدها بعدد من الملابس المستوردة من الولايات المتحدة لعمل دعاية لها على صفحتها الخاصة.

اضافة اعلان

 

وبعد ان استلمت القطع وهي (فساتين وجزمة وشنطة) تم ايصالها عبر شركة شحن، نكرت استلامها. وأشارت الفتاة إلى أن الفنانة منة فضالي أرسلت إليها تسجيل صوتي بأن الهدايا في منزلها، ولكنها لم تشاهدها بعد لانشغالها بالتصوير، وبعد هذا التسجيل لم ترد فضالي مرة اخرى عليها. وقالت ريان بأنها اخذت موعد مع المحامي لإتخاذ اجراء قانوني ضدها.

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7627816-1038790436

نادين نجيم تنشر صورة لوالدتها التونسية

f30ced7e-fb6c-4f45-9118-9c07fe71ee77

حقيقة مغادرة نوال الزغبي لبنان واستقرارها في القاهرة

خالد-سامي-

ابن خالد سامي ينهار ويبكي الجمهور برسالته المؤثرة - صورة

43278655-3-645x505-1

ابنة شقيق كاظم الساهر تخطف الانظار مجدداً بأحدث ظهور لها-صور

باسم ياخور وزوجته 11-2

باسم ياخور متهم بالتعالي وزوجته رنا الحريري ترد

499202007060443554355

فريق عمل مسلسل الآنسة فرح ينتهي من تصوير الجزء الثاني