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الأحد، 13-02-2022 01:44 م

إصابة الإعلامية شافكي المنيري بكسر في ذراعها

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الوكيل الإخباري - كشفت الإعلامية شافكي المنيري عن إصابتها بكسر في ذراعها؛ وذلك من خلال منشور على حسابها الخاص بـ"فيسبوك".

وأكدت المنيري ان إصابتها ي التي تسببت في غيابها عن تقديم حلقتها في برنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية، قائلة: "للأسف اتعرضت لحادثة سخيفة جداً بالليل ووقعت على ذراعي الشمال اتكسر ولازم أرفعه أسبوعين".

وتابعت: "ألم فظيع من إمبارح رغم إني رحت المستشفى إشاعة ومسكن ورفع الذراع ده حاجة متعبة.. محتاجة ترشيحات لدكتور عظام متخصص ومواعيده سهلة إذا أمكن شكراً لكم وآسفة على إزعاجكم دعواتكم الألم شديد جداً الحمد لله الحمد لله على شيء".

لها

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