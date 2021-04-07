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الأربعاء، 07-04-2021 11:22 ص

إصابة الفنانة روبي بفيروس كورونا.. وهذه حالتها الصحية

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الوكيل الاخباري - كشفت مصادر مقربة من الفنانة روبي إصابتها بفيروس كورونا، وذلك قبل ساعات من تواجدها في إحدى الحفلات التي كانت من المقرر أن تقام مساء أمس الثلاثاء، إذ شعرت بأعراض بسيطة وخضعت لتحليل كورونا لتأتي إيجابية، وتتأكد إصابتها بالفيروس وبالتالي اعتذرت عن تواجدها في الحفل.

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وتخضع الفنانة روبي حالياً للعزل المنزلي ومن المقرر أن تعيد التحليل الخاص بفيروس كورونا قريباً.


من ناحية أخرى تم الإعلان عن تعاقد روبي على فوازير رمضان، إذ تم إتفاق وتعاقد رسمي بين عمرو كمال رئيس شركة "سينرجي كونتينت" مع المنتج وليد منصور رئيس مجلس إدارة شركة "تالنت ميديا برودكش" لإنتاج وتنفيذ عمل استعراضي ضخم لحلقات باسم مبدئي "فوازير روبي" ويجرى حالياً كتابه حلقات "فوازير روبي" واختيار طاقم الإخراج ومنفذي الاستعراضات وغيرها من ديكورات وتقنيات تصوير عالمية لخروج العمل ككل على أعلى درجة من الاحترافية.

 

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