إصابة نشوى مصطفى بـ فيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عبر حسابها الرسمي على احد مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابتها بفيروس كورونا.

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حيث انها قالت : "ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب ربنا يحافظ عليكم يارب ادعولي".

لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل .

المصدر : الفن

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