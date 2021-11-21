إطلالة عفوية لـ درة التونسية - صور

الوكيل الإحباري - خطفت الممثلة التونسية درة زروق لأنظار بعد ظهورها بإطلالة عفوية وطبيعية جداً.

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وشاركت الجمهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور ظهرت فيها من منزلها زهي ترتدي بنطال جينز واسع مع قميص باللون الأبيض وواسع أيضاً، وترتكت شعرها منسدل على كتفيها مع مكياج خفيف جداً، أبرز نعومة وجهها. ونسقت أكسسوارات ناعمة مع الإطلالة ما زادها أناقة وجمالاً.

وتفاعل المتنابعون بشكل كبير مع هذا المنشور مؤكدين على جمال درة الدائم وحسن إختيارها لإطلالاتها، وأعربوا عن إعجابهم بعفويتها وضحكتها الطبيعية وأنها جميلة مع ماكياج ومن دونه.



المصدر - الفن