غادة عبد الرازق تُبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة - صور

الوكيل الإخباري - فاجأت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق الجمهور بنشرها صورة من جلسة تصوير جديدة أجرتها، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.
وارتدت غادة في الصور معطف طويل، تاركة شعرها منسدلا، ونوّعت بين الصور، اذ في اثنتين منها بدت بالأبيض والأسود.
ونالت اطلالتها اعجاب عدد كبير من الجمهور.
وكانت شاركت غادة عبد الرازق مع متابعيها صورة رومانسية جمعتها بزوجها هيثم زينا وذلك في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
💁🏻♀️💜💜💜💜 Photography &Art Director: batool aldaawi blowcreativestudio— Ghada Abdel Razek (@GhadaAbdelRazek) November 20, 2021
Stylist: khemissi_imen
Makeup: dina elkashef
Hairdresser: hamo mohsen
Location: al ismaelia Thank you 🙏💜 pic.twitter.com/ReSSFiTZCU
المصدر- الفن
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