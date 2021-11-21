غادة عبد الرازق تُبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة - صور

الوكيل الإخباري - فاجأت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق الجمهور بنشرها صورة من جلسة تصوير جديدة أجرتها، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وارتدت غادة في الصور معطف طويل، تاركة شعرها منسدلا، ونوّعت بين الصور، اذ في اثنتين منها بدت بالأبيض والأسود.

ونالت اطلالتها اعجاب عدد كبير من الجمهور.

وكانت شاركت غادة عبد الرازق مع متابعيها صورة رومانسية جمعتها بزوجها هيثم زينا وذلك في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



Stylist: khemissi_imen

Makeup: dina elkashef

Hairdresser: hamo mohsen

Location: al ismaelia Thank you 🙏💜 💁🏻‍♀️💜💜💜💜 Photography &Art Director: batool aldaawi blowcreativestudioStylist: khemissi_imenMakeup: dina elkashefHairdresser: hamo mohsenLocation: al ismaelia Thank you 🙏💜 pic.twitter.com/ReSSFiTZCU November 20, 2021

المصدر- الفن