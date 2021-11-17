ياسمين صبري تكشف موعد فيلمها الجديد - صورة

الوكيل الإخباري - يبدو أن الممثلة المصرية ياسمين صبري تسعى دائماً للدخول في العديد من الحوارات مع متابعيها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، حيث تعمد إلى فتح باب الأسئلة لجميع المحبين، كخطوة للكشف عن بعض التفاصيل التي يحب الجمهور الإطلاع عليها.

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وكشفت صبري خلال إجابتها على أحد متابعيها عن موعد فيلمها الجديد، بعد أن سألها الأخير "متى ستقومي بتمثيل فيلم جديد؟"، لترد قائلة :"بعد رمضان إنشالله".

المصدر - الفن