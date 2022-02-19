إعلامي شهير يبيع مقتنيات منزله لسداد نفقة زوجته - صورة

الوكيل الإخباري - أثار الإعلامي الشهير توفيق عكاشة الجدل بعد إعلانه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيعه مقتنيات منزله لسداد متجمد النفقة المحكوم عليه بها لمطلقته رضا الكرداوي والتي بلغت 180 ألف جنيه.





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ونشر عكاشة صورة لطقم ملاعق، من مقتنيات منزله، ليعرضها للبيع، وعلق على الصورة قائلًا: "للبيع.. طقم معلقة وشوكة وسكينة كامل ألباكا ألماني استنلستيل طلاء فضه كلاسيك قديم ولم يستعمل نهائي.. السعر 20 ألف جنيه للجدية فقط على الخاص ونقبل التفاوض".





وكان الإعلامي توفيق عكاشة قد تصدر مؤشرات البحث على غوغل بعد حكم المحكمة بتأييد حبسه في الدعوى المقامة ضده من مطلقته رضا الكرداوي، عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.









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