نادية مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية من كورونا

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة نادية مصطفى، من خلال منشور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أسابيع.

اضافة اعلان

وكتبت نادية قائلة: "للأسف نتيجة المسحة لسة إيجابى بس أملى فى ربنا كبير يشفينا ويعافينا ويشفى كل مريض يارب"..





واختتمت: "يوم جديد وأملنا بالله يزيد اللهم بشرنا بما يسرنا، وابعد عنا ما يضرنا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".



لها