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الأحد، 06-02-2022 03:48 م

نادية مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية من كورونا

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة نادية مصطفى، من خلال منشور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أسابيع.

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وكتبت نادية قائلة: "للأسف نتيجة المسحة لسة إيجابى بس أملى فى ربنا كبير يشفينا ويعافينا ويشفى كل مريض يارب"..

واختتمت: "يوم جديد وأملنا بالله يزيد اللهم بشرنا بما يسرنا، وابعد عنا ما يضرنا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

لها

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