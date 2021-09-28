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الثلاثاء، 28-09-2021 04:11 م

إلهام شاهين في رسالة مؤثرة لدنيا وإيمي سمير غانم - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة إلهام شاهين على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة جمعتها بالفنانة دنيا سمير غانم عقب استلام الأخيرة تكريم والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري.

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ووجهت إلهام من خلال تعليقها على الصورة رسالة مؤثرة لدنيا قالت فيها: "حبيبتي دنيا مبروك تكريم اسم سمير غانم ودلال عبد العزيز من المهرجان القومي للمسرح المصري ستكونين إنتي وإيمي إمتداد لهم في فنهم الجميل  بحبكم من كل قلبي".

 

 

المصدر - لها 

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