الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

أيهم كممجي يروي تفاصيلًا مثيرة عن حريته واعتقاله في جنين

الناصر: مستمرون بالتدريب لرفع كفاءة الموظف العام

دورات تدريبية حول أساسيات وتقنيات الزراعة المائية

نقابة الشاحنات: عراقيل تواجه الناقلين مع بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق

الجزائر.. جثمان الرئيس السابق بوتفليقة يواري الثرى

الملكية لتحديث المنظومة السياسية تقر مسودة قانون الأحزاب

العقبة: اتفاقية تعاون لإنشاء محطة سفن سياحية في مرسى زايد

فرنسا نسعى للحصول على توضيح بشأن تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات

مساد: معالجة مديونية اليرموك عبر تفعيل الاستثمار بعيدا عن جيب الطالب

السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية لتسهيل الوصول إلى لقاحات كورونا

الأحد، 19-09-2021 03:53 م

سبب نحافة إلهام شاهين الملحوظة بحفل مهرجان الفضائيات العربية - صورة

image (3)


الوكيل الإخباري - خطفت الممثلة المصرية إلهام شاهين الأنظار خلال حضورها حفل جوائز مهرجان الفضائيات العربية الذي اقيم مساء أمس السبت في احد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نجوم الوطن العربي.

اضافة اعلان

 

أن السبب وراء تألق الهام بهذا الشكل هو نحافتها الملحوظة بعدما خضعت لنظام ريجيم قاس خلال الفترة الماضية، حيث بدت بوزن أقل مما كانت عليه في الاسابيع والاشهر الماضية باستعادة رشاقتها من جديد

 

وكانت شاركت شاهين شاركت مؤخراً في فعاليات مهرجان الامل السينمائي الدولي الذي اقيم في السويد، كما حصلت على تكريم من مهرجان الفضائيات عن مجمل اعمالها الدرامية والسينمائية خاصة انها تخطت رقم ال١٠٠ فيلم بفيلمها الاخير "حظر تجول" الذي فازت عنه بجائزة افضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الاخيرة.



 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ziad

زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة - فيديو

1-329-700x405

سوما تكشف عن معاناتها مع مرض صعب - صورة

344899_0

رنا سماحة في الاستوديو لتسجيل حبيب مامي - صورة

19_2019-636892937387099027-709

سبب عودة كندة علوش الى مصر

61471e044236041d8847e67c

الفنان محمد هنيدي يكشف سبب إعلانه اعتزال الفن

39929-اديل1

شاهد - أديل تحصد 2 مليون إعجاب على صور بعد ساعات من نشرهما