سبب نحافة إلهام شاهين الملحوظة بحفل مهرجان الفضائيات العربية - صورة

الوكيل الإخباري - خطفت الممثلة المصرية إلهام شاهين الأنظار خلال حضورها حفل جوائز مهرجان الفضائيات العربية الذي اقيم مساء أمس السبت في احد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نجوم الوطن العربي.

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أن السبب وراء تألق الهام بهذا الشكل هو نحافتها الملحوظة بعدما خضعت لنظام ريجيم قاس خلال الفترة الماضية، حيث بدت بوزن أقل مما كانت عليه في الاسابيع والاشهر الماضية باستعادة رشاقتها من جديد

وكانت شاركت شاهين شاركت مؤخراً في فعاليات مهرجان الامل السينمائي الدولي الذي اقيم في السويد، كما حصلت على تكريم من مهرجان الفضائيات عن مجمل اعمالها الدرامية والسينمائية خاصة انها تخطت رقم ال١٠٠ فيلم بفيلمها الاخير "حظر تجول" الذي فازت عنه بجائزة افضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الاخيرة.











المصدر - الفن

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