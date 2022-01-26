إليسا إلى الرياض مجددا

الوكيل الإخباري - أحيت ملكة الإحساس إليسا حفلاً غنائياً ضخماً في الرياض قبل أيام وسط حضور جماهيري كبير ضمن حفلات موسم الرياض لعام 2022، ويبدو أنها ستعود إلى الرياض مجدداً .

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من خلال حفل توزيع جوائز JOY Awards ستطل إليسا مجدداً على جمهور الرياض بنهاية الأسبوع الحالي بالتحديد ليلة الخميس المقبل 27 يناير لحضور حفل توزيع الجوائز حيث رُشحت إليسا لجائزة أفضل فنانة عربية ضمن جوائز الحفل.

وليس هذا فحسب، فقد علمت نواعم أن إليسا ستحيي فقرة غنائية ضمن فقرات الحفل الذي سيذاع مباشرة عبر شاشة الـ"أم بي سي".





نواعم