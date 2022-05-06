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إليكم حقيقة تعرض نجم كسر عضم لحادث سير

الجمعة، 06-05-2022 12:49 م

إليكم حقيقة تعرض نجم كسر عضم لحادث سير

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الوكيل الاخباري- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية خبر تعرض بطل مسلسل "كسر عضم" الممثل السوري كرم الشعراني لحادث سير في دمشق، الامر الذي اثار قلق الجمهور على حالته الصحية.

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وبعد الضجة التي اثارها هذا الخبر، خرج الشعراني عن صمته لينفيه، وكتب عبر صفحته الخاصة على فيسبوك:"أنا بخير الحمدلله وهالخبر عاري عن الصحة".


الجير بالذكر أن كرم الشعراني جسد في مسلسل "كسر عضم" شخصية "أبو مريم" والعمل من تأليف علي معين صالح وإخراج رشا شربتجي وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية منهم كاريس بشار وفايز قزق وخالد القيش وسامر اسماعيل ونور علي وغيرهم الكثير.

 

الفن

 




 

 


 

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