إنفصال الفنان محمود حجازي عن زوجته بشكل مفاجئ

الوكيل الاخباري - كشفت مصادر مقربة من الزوجين محمود حجازي وأسماء شريف منير انفصالهما رسمياً بعد عدة أزمات وخلافات بينهما خلال الفترة الماضية.

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وكانت أسماء قد احتفلت بيوم ميلادها برفقه عدد من عائلتها بغياب زوجها، ونشرت مقطع فيديو على "إنستغرام" وعلقت عليه "كان ناقص أبويا وأخواتي ولورا بس.. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض".



ونشرت اسماء صورة لها وعلقت قائلة "‏‪كل سنة بتكون صعبة عشان سنوية امي قبل عيد ميلادي بيوم ، دائماً الناس بتكلمني تقولي تعيشي وتفتكري وكل سنة وانتي طيبة، بعد الساعة 12 اول ساعة في عيد ميلادي واتمنى ان السنة دي تكون

افضل من كل السنوات اللي فاتت وتغير حياتي للافضل يا رب.

وتابعت "اللهم لك الحمد والشكر على مرور سنة من الستر وداعا لسنة عدت واهلاً بسنة جديدة مليانة سعادة وراحة وأمان وحب عايزة اشكر اهلي على وقفتهم جنبي وفي ضهري مهما كانت الظروف بحبكم".



كما قامت أسماء بإلغاء متابعة زوجها الفنان محمود حجازي على "إنستغرام"؛ ليرد حجازي ويلغي متابعته لها هو الآخر.



وكان الثنائي قد احتفلا بزواجهما في 8 أيلول (سبتمبر) عام 2018 بشكل سرّي ومن دون حفل زفاف ضخم وأعلنا عن الخبر السعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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