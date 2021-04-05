الإثنين 05-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أول تعليق روسي على أحداث الأردن

وفيات الإثنين 5/4/2021

اللوزي : عمل التكسي والسرفيس اثناء حظر التجول مدروس وقرار مرتقب لتعديل آلية العمل

أسعار الذهب الإثنين 5/4/2021

البنك الدولي: تسريع التطعيم ضد كورونا يحفز اقتصاد الأردن

وفاة المقدم الرواشدة بكورونا

تركيا تعتقل 10 ضباط متقاعدين بسبب بيان ينتقد مشروع قناة اسطنبول

برنامج الوكيل من التاسعة صباحاً ولغاية الحادية عشرة في شهر رمضان المبارك

انخفاض أسعار النفط عالميا

الهواري : عدم تكليف الكوادر بأعمال ليست من اختصاصهم

الإثنين، 05-04-2021 10:28 ص

إنفصال الفنان محمود حجازي عن زوجته بشكل مفاجئ

1731486-999940499


الوكيل الاخباري - كشفت مصادر مقربة من الزوجين محمود حجازي وأسماء شريف منير انفصالهما رسمياً بعد عدة أزمات وخلافات بينهما خلال الفترة الماضية.

اضافة اعلان

وكانت أسماء قد احتفلت بيوم ميلادها برفقه عدد من عائلتها بغياب زوجها، ونشرت مقطع فيديو على "إنستغرام" وعلقت عليه "كان ناقص أبويا وأخواتي ولورا بس.. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض".


ونشرت اسماء صورة لها وعلقت قائلة "‏‪كل سنة بتكون صعبة عشان سنوية امي قبل عيد ميلادي بيوم ، دائماً الناس بتكلمني تقولي تعيشي وتفتكري وكل سنة وانتي طيبة، بعد الساعة 12 اول ساعة في عيد ميلادي واتمنى ان السنة دي تكون

افضل من كل السنوات اللي فاتت وتغير حياتي للافضل يا رب.

 

وتابعت "اللهم لك الحمد والشكر على مرور سنة من الستر وداعا لسنة عدت واهلاً بسنة جديدة مليانة سعادة وراحة وأمان وحب عايزة اشكر اهلي على وقفتهم جنبي وفي ضهري مهما كانت الظروف بحبكم".


كما قامت أسماء بإلغاء متابعة زوجها الفنان محمود حجازي على "إنستغرام"؛ ليرد حجازي ويلغي متابعته لها هو الآخر.


وكان الثنائي قد احتفلا بزواجهما في 8 أيلول (سبتمبر) عام 2018 بشكل سرّي ومن دون حفل زفاف ضخم وأعلنا عن الخبر السعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

الشرطة المصرية تغلق مقهى يملكه الفنان حسن شاكوش بالشمع الأحمر

70246Image1-775x445_d

الظهور الأول للفنانة فخرية خميس بعد علاجها بالكيماوي.. صورة

2202023143657490680809

صورة قديمة تجمع تيم حسن وباسل خياط وقصي خولي تثير الجدل!.. شاهد

maxresdefault-6

تطورات جديدة في محاولات الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني

14251413861617350207

كلمات مؤثرة وانهيار رضوى الشربيني في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها.. فيديو

730

إصابات خطيرة يتعرض لها محمد إمام خلال تصوير مسلسله الجديد.. صورة

أخبار متعلقة
32021142278200460816

شاهد البرومو الأول لمسلسل 'الاختيار 2'.. فيديو

9708Image1-1180x677_d

ميادة الحناوي تكشف حقيقة مرضها وسبب ابتعادها عن الفن.. فيديو

e1d74d934f9142657da6a992f60bd492

بعد دورها في البرنس 'فدوى' بطلة مسلسل جديد في رمضان.. شاهد

32021151509134289185

هجوم عمرو أديب على محمد رمضان بسبب انفجار قنبلة.. فيديو

2uYD4

بعد فترة غياب.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها

997845

ياسمين صبري تثير الجدل بامتلاكها أغلى قلادة في العالم.. شاهد