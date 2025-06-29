رحيل صادم لنجمة بوليوود.. "فتاة كانتا لاغا" تفارق الحياة - صورة

وبحسب التقارير، فقد نُقلت شيفالي على وجه السرعة إلى مستشفى بيلفيو في مومباي برفقة زوجها الممثل باراج تياغي وأصدقائها، لكنها فارقت الحياة فور وصولها، وسط صدمة الجميع.
شيفالي لمع نجمها في أوائل الألفينات عقب إصدار نسخة الريمكس الشهيرة لأغنية "كانتا لاغا"، والتي تحوّلت إلى ظاهرة ثقافية، بفضل أدائها المميز وجرأتها اللافتة، ما منحها شهرة سريعة وواسعة.
ورغم نجاحها، اختارت شيفالي مسارًا فنيًا انتقائيًا وبعيدًا عن الأضواء التقليدية للسينما التجارية، ما زاد من خصوصية حضورها في ذاكرة الجمهور.
وفاة شيفالي المفاجئة تركت فراغًا في ساحة الترفيه الهندية، ورسالة مؤثرة حول هشاشة الحياة، حتى في لحظات التألق.
-
أخبار متعلقة
-
تامر حسني أمام النيابة.. سر استدعائه "تيك توكر" شهير
-
حقيقة انفصال بيسان اسماعيل عن خطيبها محمود ماهر
-
موقف محرج لليان رايمز خلال حفلة.. جسر أسنانها الأمامي يسقط فجأة
-
عبير صبري تعلن انفصالها رسميا عن زوجها بعد 7 سنوات زواج
-
نوال الزغبي تُقلق مُحبيها... خضعت لعمليّة جراحيّة وهذا ما قالته - فيديو
-
بعد 15 عاماً من الغياب.. تيسير فهمي تكشف حقيقة اعتزالها الفن
-
سرقة قصر براد بيت في لوس أنجلوس أثناء ترويجه لفيلمه في بريطانيا
-
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)