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رحيل صادم لنجمة بوليوود.. "فتاة كانتا لاغا" تفارق الحياة - صورة

لافلب
تعبيرية
 
الأحد، 29-06-2025 11:49 ص

الوكيل الإخباري-  رحلت النجمة الهندية شيفالي جاريوالا، المعروفة بلقب "فتاة كانتا لاغا"، يوم الجمعة، في خبر صادم أثار حزنًا واسعًا بين جمهورها ومحبيها في الهند وخارجها.

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وبحسب التقارير، فقد نُقلت شيفالي على وجه السرعة إلى مستشفى بيلفيو في مومباي برفقة زوجها الممثل باراج تياغي وأصدقائها، لكنها فارقت الحياة فور وصولها، وسط صدمة الجميع.


شيفالي لمع نجمها في أوائل الألفينات عقب إصدار نسخة الريمكس الشهيرة لأغنية "كانتا لاغا"، والتي تحوّلت إلى ظاهرة ثقافية، بفضل أدائها المميز وجرأتها اللافتة، ما منحها شهرة سريعة وواسعة.


ورغم نجاحها، اختارت شيفالي مسارًا فنيًا انتقائيًا وبعيدًا عن الأضواء التقليدية للسينما التجارية، ما زاد من خصوصية حضورها في ذاكرة الجمهور.


وفاة شيفالي المفاجئة تركت فراغًا في ساحة الترفيه الهندية، ورسالة مؤثرة حول هشاشة الحياة، حتى في لحظات التألق.

 

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لبنان 24

 
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